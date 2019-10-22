Нацбанк передав в СБУ дані про підозрілі операції клієнтів на 17 мільярдів

Національний банк за 3 квартал 2019 року передав СБУ дані про сумнівні операції в 17 банках та 2 небанківських фінустановах на загальну суму понад 17 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"За результатами перевірок з фінансового моніторингу надіслано 10 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 17 банків та 2 небанківських фінустанов.

Йдеться про фінансові операції на суму понад 16,8 млрд гривень та 98 млн доларів.

За результатами валютного нагляду Нацбанк повідомив правоохоронців про великомасштабні операції клієнтів 17 банків на загальну суму понад 799,2 млн грн, 873,3 млн доларів, 47,6 млн євро, 48,3 млн злотих і 69,6 млн російських рублів.

"Надана правоохоронцям інформація в основному стосувалася проведення клієнтами банків та небанківських фінансових установ операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування", - пояснили в НБУ.

Нагадаємо, у другому кварталі Нацбанк повідомив правоохоронцям про підозрілі операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

Економічна правда