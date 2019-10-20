Все разделы
Укр / Рус

Экс-руководитель "Укравтодора" выиграл дело против НАПК

Воскресенье, 20 октября 2019, 12:14
 

Бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции за якобы декларирование им недостоверных сведений является необоснованным и неправомерным.

Источник: Facebook-страница Новака

Детали: Голосеевский районный суд Киева пришел к выводу, что в действиях Новака нет состава административного правонарушения, что является основанием для прекращения производства по делу.
Таким образом Новак доказал достоверность информации в декларации.

Предыстория:

9 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что направило в суд админпротокол относительно Новака из-за недостоверных сведений в его декларации на сумму более 189 тысяч гривен.

Позже тогдашний глава "Укравтодора" заявил о намерениях судиться с Нацагентством по предотвращению коррупции из-за админпротокола за якобы декларирование ним недостоверных сведений.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укравтодор дороги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Беларусская компания получила рекордный подряд на строительство дороги в Украине 17 октября 2019, 10:20
"Укравтодор" получил временного руководителя 3 октября 2019, 12:01
Глава "Укравтодора" рассказал, почему подал в отставку 28 сентября 2019, 11:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!