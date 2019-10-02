НБУ потратил на поддержку гривны минимум 150 миллионов долларов - эксперт

Национальный банк Украины в среду провел интервенции в поддержку курса гривни на сумму 150-180 млн долларов.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

"К 16:30 курс гривни на межбанке опустился до 24,91-24,95 гривни за доллар, к закрытию торгов он может снизиться до 24,93-24,97 гривни за доллар. Большая диспропорция между курсом на наличном рынке и межбанковском рынке - разрыв составляет почти 1 грн. Думаю, что интервенции НБУ на межбанке в поддержку курса гривни составили 150-180 млн долларов", - сказал он.

По его оценке, спрос на доллар обусловлен неуверенностью населения в скорейшем разрешении конфликта на Востоке Украины и частичном выходе нерезидентов из ОВГЗ.



По оценке Гриненко, в течение нескольких дней курс может уравновеситься на уровне 25-25,25 гривни за доллар.

Как сообщил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной, в начальной фазе торгов на межбанковском рынке котировки составили 24,80-24,85 гривни за доллар, а к их завершению они выросли до 24,91-24,95 гривни за доллар, тогда как наличный рынок открылся котировками 25,15-24,50 гривни за доллар, к середине дня они выросли до 25,78-26,00 гривни за доллар.

В числе основных факторов влияния на курсовую динамику Куринной назвал характерный для старта нового финансового месяца и квартала малообъемный рынок, высокочувствительный к любым проявлениям волатильности; сниженную мотивацию в продаже валюты у компаний, получивших в конце сентября гривневое возмещение НДС; низкую результативность последнего аукциона Минфина, разместившего лишь 77 млн грн при заявленных 3 млрд грн; реакцию на неопределенность ситуации с ПриватБанком, очередным траншем МВФ и усиление политической турбулентности, а также реакцию на анонсированное НБУ увеличение плановых объемов интервенций по покупке валюты до 30 млн долларов в день.



"Дальнейшая курсовая динамика будет зависеть от степени проявления указанных факторов и действий НБУ по сглаживанию курсовых пиков. При отсутствии политических и экономических шоков вероятен сценарий курсовой стабилизации в районе отметки 25 гривни за доллар и последующей плавной сезонной девальвации, в пределах 26,5 гривни за доллар", - сказал он.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.

2 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,9 - 24,93 гривни за доллар.