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Гривня на межбанке приблизилась к 25 за доллар, на "черном" рынке - более 25-ти

Среда, 2 октября 2019, 18:24
 

2 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,9 - 24,93 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,9 - 24,93 гривни;

Евро - 27,25 - 27,29 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 17:00 котировки гривни к доллару составляли 24,93 - 25,63 гривни. Евро покупают по 27,08 гривни, продают по 27,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,34 - 25,64 гривни, евро - 27,44 - 28,05 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 37 копеек, установив его на 2 октября на уровне 24,56 гривни за доллар.

2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

Экономическая правда

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