НБУ витратив на підтримку гривні мінімум 150 мільйонів доларів – експерт

Національний банк України в середу здійснив інтервенції на підтримку курсу гривні на суму 150-180 млн доларів.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник управління дилінгових операцій Райффайзен Банку Аваль Юрій Гриненко.



"На 16:30 курс гривні на міжбанку знизився до 24,91-24,95 гривні за долар, до закриття торгів він може знизитися до 24,93-24,97 гривні за долар. Велика диспропорція між курсом на готівковому ринку та міжбанківському ринку - розрив становить майже 1 грн. Думаю, що інтервенції НБУ на міжбанку на підтримку курсу гривні становили 150-180 млн доларів", - сказав він.

За його оцінкою, попит на долар зумовлений невпевненістю населення в швидкому вирішенні конфлікту на Сході України й частковому виході нерезидентів з ОВДП.

За оцінкою Гриненка, протягом кількох днів курс може зрівноважитися на рівні 25-25,25 гривні за долар.

Як повідомив директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний, у початковій фазі торгів на міжбанківському ринку котирування становили 24,80-24,85 гривні за долар, а на їх завершення вони зросли до 24,91-24,95 гривні за долар, тоді як готівковий ринок відкрився котируваннями 25,15-24,50 гривні за долар, до середини дня вони зросли до 25,78-26,00 гривні за долар.

Серед основних чинників впливу на курсову динаміку Курінний назвав характерний для старту нового фінансового місяця і кварталу малооб'ємний ринок, високочутливий до будь-яких проявів волатильності; знижену мотивацію в продажу валюти в компаній, які отримали наприкінці вересня гривневе відшкодування ПДВ; низьку результативність останнього аукціону Мінфіну, який розмістив лише 77 млн грн при заявлених 3 млрд грн; реакцію на невизначеність ситуації з ПриватБанком, черговим траншем МВФ і посилення політичної турбулентності, а також реакцію на анонсоване НБУ збільшення планових обсягів інтервенцій із купівлі валюти до 30 млн доларів на день.

"Подальша курсова динаміка залежатиме від ступеня прояву зазначених факторів і дій НБУ зі згладжування курсових піків. За відсутності політичних і економічних шоків імовірний сценарій курсової стабілізації в районі позначки 25 гривні за долар і подальшої плавної сезонної девальвації, в межах 26,5 гривні за долар", - сказав він.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.