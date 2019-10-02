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Офіційний курс на 2 жовтня: долар та євро різко подорожчали

Середа, 2 жовтня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,76 гривні (на 1 жовтня - 26,34 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 1 жовтня на рівні 24,19 гривні за долар.

1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 - 24,56 гривні за долар.

1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

Економічна правда

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