Забастовка железнодорожников сорвала рейсы во Франции

Стихийная забастовка сорвала рейсы поездов в разных местах Франции - после недавней аварии работники железной дороги требуют улучшения своей безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По данным национального железнодорожного управления SNCF, движение в пятницу было особенно затруднено вокруг Лиона, в Нормандии и в Париже.

Профсоюз CGT призвал к забастовке после столкновения грузовика с поездом на востоке Франции в среду, в результате чего 11 человек получили травмы.

Официальный представитель CGT Лоран Брун написал, что авария стала "последней каплей" после ряда других инцидентов, и машинисты поездов не хотят погибнуть на работе или "иметь на совести смерть пассажиров".

Акция проходит во время сезона забастовок и протестов из-за планов президента Эммануэля Макрона по реформированию системы пенсионных выплат и другой политики Франции.

15 октября многотысячный протест французских пожарных в Париже завершился столкновениями с полицией.

Протест пожарных состоялся через две недели после аналогичного протеста полицейских на улицах Парижа, который стал крупнейшим за 20 лет.

Европейская правда