Киев первым в Украине запустил сервис "Портал Защитников и Защитниц"

Киев первым среди украинских городов запустил сервис "Портал Защитников и Защитниц". Сервис должен упростить многие процессы как для самих защитников, так и для их семей.

Об этом сообщили в КГГА.

Портал работает по принципу "единственного окна". Сейчас на портале уже представлено более 40 услуг. Среди них – социальные, медицинские, образовательные и другие услуги. Первые 10 услуг можно оформить онлайн. В дальнейшем эти списки будут дополняться.

"Человек регистрируется, проходит верификацию и в своем личном кабинете видит, какие городские услуги можно получить. Там же, через удобный интерфейс пользователи сразу могут подать заявку или же ознакомиться с процедурой получения услуги, если она требует оффлайн оформления", – рассказали в КГГА.

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В настоящее время портал работает в режиме бета-версии и доступен по ссылке.

Напомним:

В приложении "Дія" планируют добавить удостоверение ветерана, сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.

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