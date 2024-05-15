Главный научный сотрудник OpenAI уходит из компании

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Соучредитель и главный научный сотрудник технологической компании OpenAI Илья Суцкевер, через шесть месяцев после того, как выступил против генерального директора Сэма Альтмана идет с поста.

Об этом сообщает Financial Times.

"Траектория развития компании была не иначе как чудесной, и я уверен, что OpenAI создаст AGI )сильный искусственный интеллект), который будет и безопасным, и полезным", - сказал он в прощальном сообщении.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the… Реклама: May 14, 2024

Суцкевер считается одним из ведущих исследователей в области глубокого обучения и искусственного интеллекта, а также ключевым фактором раннего доминирования OpenAI в сфере генеративного ИИ - разработке инструментов, которые могут генерировать мультимедийные ответы на человеческие запросы.

Суцкевер был одним из главных действующих лиц неудачного "переворота" в ноябре 2023 года, когда он присоединился к другим членам правления OpenAI, чтобы сместить Сэма Альтмана с должности генерального директора и вывести из состава правления соучредителя Грега Брокмана.

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Этот шаг против Альтмана был сделан после того, как произошел разрыв доверия между лидером компании и ее правлением.

"Я глубоко сожалею о своем участии в действиях правления", - написал тогда Сацкевер.

Якуб Пачоцки, ученик Суцкевера, который работал в исследовательской группе OpenAI с 2017 года, заменит его на посту главного научного сотрудника.

Во вторник Суцкевер намекнул, что вскоре запустит новый проект, не раскрывая деталей.

Напомним:

Apple приблизилась к соглашению с OpenAI об использовании технологии ChatGPT в iPhone, что является частью усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства.

Экономическая правда