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Главный научный сотрудник OpenAI уходит из компании

Среда, 15 мая 2024, 13:45 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Соучредитель и главный научный сотрудник технологической компании OpenAI Илья Суцкевер, через шесть месяцев после того, как выступил против генерального директора Сэма Альтмана идет с поста.

Об этом сообщает Financial Times.

"Траектория развития компании была не иначе как чудесной, и я уверен, что OpenAI создаст AGI )сильный искусственный интеллект), который будет и безопасным, и полезным", - сказал он в прощальном сообщении.

Суцкевер считается одним из ведущих исследователей в области глубокого обучения и искусственного интеллекта, а также ключевым фактором раннего доминирования OpenAI в сфере генеративного ИИ - разработке инструментов, которые могут генерировать мультимедийные ответы на человеческие запросы.

Суцкевер был одним из главных действующих лиц неудачного "переворота" в ноябре 2023 года, когда он присоединился к другим членам правления OpenAI, чтобы сместить Сэма Альтмана с должности генерального директора и вывести из состава правления соучредителя Грега Брокмана.

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Этот шаг против Альтмана был сделан после того, как произошел разрыв доверия между лидером компании и ее правлением.

"Я глубоко сожалею о своем участии в действиях правления", - написал тогда Сацкевер.

Якуб Пачоцки, ученик Суцкевера, который работал в исследовательской группе OpenAI с 2017 года, заменит его на посту главного научного сотрудника.

Во вторник Суцкевер намекнул, что вскоре запустит новый проект, не раскрывая деталей.

Напомним:

Apple приблизилась к соглашению с OpenAI об использовании технологии ChatGPT в iPhone, что является частью усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства.

Экономическая правда

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