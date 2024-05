Главный научный сотрудник OpenAI уходит из компании

Соучредитель и главный научный сотрудник технологической компании OpenAI Илья Суцкевер, через шесть месяцев после того, как выступил против генерального директора Сэма Альтмана идет с поста.

Об этом сообщает Financial Times.

"Траектория развития компании была не иначе как чудесной, и я уверен, что OpenAI создаст AGI )сильный искусственный интеллект), который будет и безопасным, и полезным", - сказал он в прощальном сообщении.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the…

