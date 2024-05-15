ВАКС взыскал в доход государства два самолета российской компании, связанной с "Ростехом"
Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской компании "Ильюшин Финанс Ко".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Ильюшин Финанс Ко." о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что АО "Ильюшин Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.
АО "ИФК" в составе "Ростеха" занимает свою нишу, что в целом обеспечивает функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок.
"Решением ВАКС в доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении.
Экономическая правда.