ВАКС взыскал в доход государства два самолета российской компании, связанной с "Ростехом"

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской компании "Ильюшин Финанс Ко".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Ильюшин Финанс Ко." о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АО "Ильюшин Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

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АО "ИФК" в составе "Ростеха" занимает свою нишу, что в целом обеспечивает функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок.

"Решением ВАКС в доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении.

Экономическая правда.

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