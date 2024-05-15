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Чаще всего новые автомобили покупают в Киеве и еще четырех областях: самые популярные модели

Среда, 15 мая 2024, 10:35 - Анастасия Дячкина

В апреле крупнейших региональных рынков новых городов легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей за прошлый месяц.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

В апреле киевляне приобрели 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом году). Бестселлером месяца в столице стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

В Киевской области было зарегистрировано 500 ед. (+24%), жители Львовской области приобрели 321 ед. (+14%). В Одесской области было зарегистрировано 310 ед. (+19%).

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Бестселлером для этих регионов стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

Жители Днепропетровщины купили 452 ед. (+6%), хитом продаж стал кроссовер MAZDA CX5.

Напомним:

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За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше чем в апреле 2023 года.

авто Укравтопром
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