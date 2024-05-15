Чаще всего новые автомобили покупают в Киеве и еще четырех областях: самые популярные модели
В апреле крупнейших региональных рынков новых городов легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей за прошлый месяц.
Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".
В апреле киевляне приобрели 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом году). Бестселлером месяца в столице стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
В Киевской области было зарегистрировано 500 ед. (+24%), жители Львовской области приобрели 321 ед. (+14%). В Одесской области было зарегистрировано 310 ед. (+19%).
Бестселлером для этих регионов стал кроссовер TOYOTA RAV-4.
Жители Днепропетровщины купили 452 ед. (+6%), хитом продаж стал кроссовер MAZDA CX5.
Напомним:
За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше чем в апреле 2023 года.