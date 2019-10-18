Всі розділи
Укр / Рус

Страйк залізничників зірвав рейси у Франції

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 13:35

Cтихійний страйк зірвав рейси потягів у різних місцях Франції - після недавньої аварії працівники залізниці вимагають покращення своєї безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Згідно з даними національного залізничного управління SNCF, рух у п'ятницю був особливо ускладнений навколо Ліона, в Нормандії та в Парижі.

Профспілка CGT закликала до страйку після зіткнення вантажівки з потягом на сході Франції у середу, внаслідок чого 11 осіб отримали травми.

Офіційний представник CGT Лоран Брун написав, що аварія стала "останнім штрихом" після низки інших інцидентів, і що машиністи потягів не хочуть загинути на роботі або мати "смерть пасажирів на совісті".

Акція відбувається під час сезону страйків і протестів через плани президента Еммануеля Макрона щодо реформування системи пенсійних виплат та іншої політики Франції.

15 жовтня кількатисячний протест французьких пожежників у Парижі завершився зіткненнями з поліцією.

Протест вогнеборців відбувся через два тижні після аналогічного протесту працівників поліції на вулицях Парижа, який став найбільшим за 20 років.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Франція залізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна та Франція домовились спільно виробляти патрульні катери 16 жовтня 2019, 09:00
Друга за величиною авіакомпанія Франції скасувала всі рейси 6 вересня 2019, 10:30
"Нульова декларація": чи готова Україна 30 серпня 2019, 16:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!