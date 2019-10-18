Страйк залізничників зірвав рейси у Франції

Cтихійний страйк зірвав рейси потягів у різних місцях Франції - після недавньої аварії працівники залізниці вимагають покращення своєї безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Згідно з даними національного залізничного управління SNCF, рух у п'ятницю був особливо ускладнений навколо Ліона, в Нормандії та в Парижі.

Профспілка CGT закликала до страйку після зіткнення вантажівки з потягом на сході Франції у середу, внаслідок чого 11 осіб отримали травми.

Офіційний представник CGT Лоран Брун написав, що аварія стала "останнім штрихом" після низки інших інцидентів, і що машиністи потягів не хочуть загинути на роботі або мати "смерть пасажирів на совісті".

Акція відбувається під час сезону страйків і протестів через плани президента Еммануеля Макрона щодо реформування системи пенсійних виплат та іншої політики Франції.

15 жовтня кількатисячний протест французьких пожежників у Парижі завершився зіткненнями з поліцією.

Протест вогнеборців відбувся через два тижні після аналогічного протесту працівників поліції на вулицях Парижа, який став найбільшим за 20 років.

Європейська правда