В Минэнерго предупредили о возможных аварийных отключениях вечером

В Министерстве энергетики объяснили, что аварийные отключения света утром 15 мая были вызваны дефицитом электроэнергии в системе. В то же время ведомство допускает нехватку электроэнергии и вечером.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Вчера вечером во всех регионах Украины были введены аварийные отключения света. Причина – значительный дефицит мощностей в энергосистеме после российских атак, а также рост потребления электроэнергии из-за похолодания", – отметили в ведомстве.

Утром 15 мая из-за дефицита применялись аварийные отключения. В вечерние часы также возможна нехватка электроэнергии.

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Напомним:

По состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменено.

14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.

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Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.