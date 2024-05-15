В Минэнерго предупредили о возможных аварийных отключениях вечером
В Министерстве энергетики объяснили, что аварийные отключения света утром 15 мая были вызваны дефицитом электроэнергии в системе. В то же время ведомство допускает нехватку электроэнергии и вечером.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
"Вчера вечером во всех регионах Украины были введены аварийные отключения света. Причина – значительный дефицит мощностей в энергосистеме после российских атак, а также рост потребления электроэнергии из-за похолодания", – отметили в ведомстве.
Утром 15 мая из-за дефицита применялись аварийные отключения. В вечерние часы также возможна нехватка электроэнергии.
Напомним:
По состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменено.
14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.
Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.