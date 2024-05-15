Хакеры КНДР украли и отмыли криптовалюту на 150 миллионов долларов

Хакеры из Северной Кореи украли 147,5 млн долларов в криптовалюте с биржи HTX в конце 2023 года, а затем отмыли их через платформу Tornado Cash в марте 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.

В документе, представленном в пятницу, наблюдатели сообщили комитету по санкциям Совета Безопасности ООН, что они расследовали 97 вероятных северокорейских кибератак на криптовалютные компании в период между 2017 и 2024 годами на общую сумму около 3,6 миллиарда долларов США.

Сюда входит атака в конце прошлого года, когда с криптовалютной биржи HTX было похищено 147,5 миллиона долларов, которые были отмыты в марте этого года, сообщили наблюдатели комитета.

Реклама:

По словам наблюдателей, только в 2024 году они обнаружили "11 краж криптовалют на сумму 54,7 миллиона долларов", добавив, что многие из них "могли быть осуществлены ИТ-работниками КНДР, случайно нанятыми небольшими компаниями, связанными с криптовалютами".

Наблюдатели заявили, что, по данным государств-членов ООН и частных компаний, северокорейские ИТ-специалисты, работающие за рубежом, приносят "значительный доход для страны".

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, и эти меры были усилены с годами с целью сокращения финансирования ее баллистических ракетных и ядерных программ.

Реклама:

Экономическая правда