Philip Morris запустила новую фабрику на Львовщине: удовлетворит потребности рынка в Украине

Производитель табачных изделий Philip Morris International открыл новую фабрику во Львовской области, инвестировав в нее 30 млн долларов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Первая линия уже работает, вторая - почти закончена инсталляция, заработает где-то в июне... Всего будет установлено пять линий, 10 миллиардов сигарет, полностью удовлетворяющих потребности локального рынка Украины", - сообщил гендиректор "Филип Моррис Украина" (PMU) Максим Барабаш на открытии фабрики во Львовской области.

Он отметил, что сейчас фокус производства направлен на покрытие сигаретного спроса рынка, поэтому на фабрике во Львовской области будут производить сигареты.

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По его словам, потенциального расширения экспорта за границу или производства других продуктов пока в планах нет.

Как сообщили в PMU, на фабрике будет создано 250 рабочих мест: сейчас на предприятии уже работает около 100 работников, релоцированных с харьковской фабрики, которую "законсервировали" 24 февраля 2024 года, еще 150 человек планируют перевезти до конца года.

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Экономическая правда.