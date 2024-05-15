США могут ограничить доступ Raiffeisen к американской финсистеме из-за работы в РФ
Raiffeisen Bank International получил письменное предупреждение от Министерства финансов США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за его операций с Россией.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"6 мая заместитель министра финансов США Уолли Адейемо направил RBI письмо, в котором выразил беспокойство относительно присутствия RBI в России, а также относительно сделки на 1,5 миллиарда долларов с российским олигархом, попавшим под санкции, от которой банк отказался, по словам лица, пожелавшего остаться неизвестным, поскольку это частное дело", - пишет издание.
Хотя от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, Райффайзен отказался через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что беспокойство Казначейства США относительно деятельности австрийского банка в России остается.
Это предупреждение является самым серьезным на сегодняшний день для крупнейшего западного банка в России и следует за месяцами давления со стороны Вашингтона, который уже более года изучает деятельность RBI в стране.
В марте агентство Reuters сообщило о сильной оппозиции США к сделке с Дерипаской, которую Райффайзен рассматривал как средство разблокирования части своих средств, застрявших в России.
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Напомним:
Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.
Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.