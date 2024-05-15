Вечером возможны аварийные отключения света: энергетики назвали условие

При росте потребления вечером - с 18:00 до 23:00 - возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

Также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

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Напомним:

По состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменено.

14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.

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Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.