Цены на нефть растут из-за ожиданий сокращения запасов в США

Цены на нефть выросли 15 мая из-за ожиданий повышения спроса, поскольку доллар США ослаб, а отчет показал, что запасы нефти и бензина в США упали.

Об этом пишет агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 51 цент, или на 0,6%, до 82,89 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 55 центов, или на 0,7%, до 78,57 долларов за баррель.

Запасы сырой нефти в США сократились на 3,104 миллиона баррелей за неделю, которая закончилась 10 мая, сообщают рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти. Запасы бензина упали на 1,269 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 673 тыс баррелей.

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Данные о запасах правительства США должны быть представлены 15 мая, и они, вероятно, также покажут падение запасов сырой нефти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличивают объемы, чтобы удовлетворить повышенный спрос на топливо, уходящее на пик летнего сезона.

Данные об индексе потребительских цен (CPI) в США также должны быть представлены 15 мая и должны дать более четкую информацию о том, может ли Федеральная резервная система снизить процентные ставки позже этого года, что может стимулировать экономику и повысить спрос на топливо.

По словам независимого рыночного аналитика Тины Тенг, цены на нефть также нашли поддержку из-за более мягкого доллара США и стимулирующих мер со стороны Китая.

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Напомним:

На 14 мая цены на нефть умеренно выросли, поскольку инвесторы ждут предстоящих показателей инфляции в США и ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти.