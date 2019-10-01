Страны ЕС импортируют 3 миллиона тонн кофе в год: больше всех Германия и Италия

Страны Европейского союза в 2018 году импортировали более 3 миллионов тонн кофе из-за рубежа, что на 12% больше, чем 10 лет назад. Этот импорт стоил 7,8 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Большинство кофе, импортируемого из стран, не являющихся членами ЕС, поступали из двух стран: Бразилии (901 000 тонн или 29% от общего импорта вне ЕС) и Вьетнама (770 000 тонн, 25%).

Далее по объемам импорта идут Гондурас (228 000 тонн, 7%), Колумбия (173 000 тонн, 6%), Уганда (161 000 тонн, 5%), Индия (157 000 тонн, 5%), Перу (127 000 тонн 4%) и Эфиопия (87 000 тонн, 3%).

Импортировали кофе в основном в Германию (1,1 млн тонн, или 36% от общего импорта) и Италию (587 000 тонн, 19%), далее следуют Бельгия (277 000 тонн, 9%), Испания (260 000 тонн, 8 %), Франция (220 000 тонн, 7%) и Великобритания (193 000 тонн, 6%).

В 2018 году в ЕС было произведено более 1,8 миллиона тонн кофе, что на 3% меньше, чем 10 лет назад. Производство кофе в ЕС стоило 10,5 млрд евро, и это было эквивалентно около 3,4 килограмма на жителя в 2018 году.

Среди стран-членов ЕС Германия произвела больше всего жареного кофе в 2018 году (551 000 тонн, или 31% от общего производства в ЕС), далее следуют Италия (414 000 тонн, 23%), Франция (139 000 тонн, 8%), Испания и Нидерланды (каждая по 138 000 тонн, 8%), а также Швеция (91000 тонн, 5%). В 2018 году эти шесть стран произвели 83% общего объема производства жареного кофе в ЕС.