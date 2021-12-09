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Украина будет сотрудничать с Хорватией на пути к "промбезвизу"

Четверг, 9 декабря 2021, 09:56
 
getty images

Правительства Украины и Хорватии договорились сотрудничать в сфере метрологии, что необходимо для получения Украиной промышленно безвиза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании с Государственным бюро метрологии Хорватии был подписан 8 декабря.

"Заключение Меморандума создаст условия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере метрологии в рамках выполнения положений Соглашения об ассоциации в части технических барьеров в торговле и подготовки к заключению Соглашения о промышленном безвизе", - рассказала заместительница министра Ирина Новикова.

Отмечается, что такое сотрудничество особенно актуально в рамках проведения предварительной оценочной миссии ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению соглашения о соответствии, АСАА.

Заключение "промышленного безвиза" признает, что Украина является промышленно развитым государством, где продукция производится в соответствии со стандартами ЕС по качеству и безопасности такой продукции. Договор позволит производителям продукции получать все необходимые сертификаты для экспорта в Украине.

В настоящее время Украина находится на третьем этапе оценочных проверок Евросоюза, необходимых для заключения соглашения. Всего этапов предусмотрено восемь.

Напоминаем:

Министерство экономики ожидает начала формальных переговоров с ЕС по соглашению о соответствии и приемлемости промышленной продукции в следующем году.

Экономическая правда

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Минэкономики ЕС

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