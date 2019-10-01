Країни ЄС імпортують 3 мільйони тонн кави на рік: найбільше Німеччина та Італія

Країни Європейського союзу у 2018 році імпортували понад 3 мільйони тонн кави з-за кордону, що на 12% більше, ніж 10 років тому. Цей імпорт коштував 7,8 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Більшість кави, що імпортується з країн, що не є членами ЄС, надходили з двох країн: Бразилії (901 000 тонн або 29% від загального імпорту поза ЄС) та В'єтнаму (770 000 тонн, 25%).

Далі за обсягами імпорту йдуть Гондурас (228 000 тонн, 7%), Колумбія (173 000 тонн, 6%), Уганда (161 000 тонн, 5%), Індія (157 000 тонн, 5%), Перу (127 000 тонн, 4%) та Ефіопія (87 000 тонн, 3%).

Імпортували каву в основному до Німеччини (1,1 млн тонн, або 36% від загального імпорту) та Італії (587 000 тонн, 19%), далій йдуть Бельгія (277 000 тонн, 9%), Іспанія (260 000 тонн, 8%), Франція (220 000 тонн, 7%) та Велика Британія (193 000 тонн, 6%).

У 2018 році в ЄС було вироблено понад 1,8 мільйона тонн кави, що на 3% менше, ніж 10 років тому. Виробництво кави в ЄС коштувало 10,5 млрд євро, і це було еквівалентно близько 3,4 кілограма на жителя в 2018 році.

Серед країн-членів ЄС Німеччина виробила найбільше смаженої кави у 2018 році (551 000 тонн, або 31% від загального виробництва в ЄС), далі йдуть Італія (414 000 тонн, 23%), Франція (139 000 тонн, 8%), Іспанія та Нідерланди (кожна по 138 000 тонн, 8%), а також Швеція (91 000 тонн, 5%). У 2018 році ці шість країн виробили 83% загального обсягу виробництва смаженої кави в ЄС.

Європейська правда