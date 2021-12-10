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Украина получила от ЕС 50 млн евро кредитных средств на вакцинацию против коронавируса

Пятница, 10 декабря 2021, 18:32
 
getty images

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, что профинансирует закупку необходимых вакцин от COVID-19.

Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине, сообщает "Европейская правда".

Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины, обеспечив значительную часть количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году.

Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит состоятельность Украины в борьбе с пандемией COVID-19.

Для того чтобы сделать вакцины более доступными для украинцев и усилить способность страны к противодействию кризису COVID-19 и преодолению его разрушительных последствий, ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения.

Речь идет о "Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины", подписанной между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро. ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19.

"Кредит, предоставленный ЕИБ, чрезвычайно важен для оперативного реагирования Украины на пандемию и восстановление после нее. Поддержка закупки вакцин, в дополнение к уже привлеченной от ЕС помощи в борьбе против COVID-19, ускорит процесс вакцинации в Украине", - сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Европейская правда

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ЕС

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