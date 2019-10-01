Гончарук: невозможно побороть контрабанду, которую крышует прокуратура и СБУ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что силами одного лишь Министерства финансов побороть контрабанду, которую крышует прокуратура и СБУ, невозможно.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в понедельник в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее", - прокомментировал вопрос создания новой таможни глава правительства.

Гончарук убежден, что нынешние руководители прокуратуры и СБУ отличаются моральными качествами от своих предшественников на должностях.

Он заявил, что если будет обеспечена сотрудничество между правительством, СБУ и прокуратурой, то явление контрабанды может уйти в прошлое очень-очень быстро.

"Нам нужно примерно пару недель, чтобы перезагрузить средний кадровый состав новой таможни. Мы надеемся, что примерно 1 ноября мы запустим новую таможню и вы сможете увидеть и почувствовать существенные изменения ", - пообещал премьер.

Также премьер напомнил, что до сих пор во многих сферах на местах работают коррупционеры.

"Если кто-то думает, что он добежит в Киев "порешает", и все будет как по-старому - вы очень ошибаетесь. Нам нужно еще пару месяцев для того, чтобы завершить перезагрузки власти", - подчеркнул Гончарук.



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Экономическая правда