Гончарук: неможливо побороти контрабанду, яку кришує прокуратура та СБУ

Прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив, що силами одного лише Міністерства фінансів побороти контрабанду, яку кришує прокуратура та СБУ, неможливо.



Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в понеділок у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.



"Мене не дивує, що в минулому уряді це було зробити набагато складніше", - прокоментував питання створення нової митниці очільник уряду.



Гончарук переконаний, що нинішні очільники прокуратури та СБУ відрізняються за моральними якостями від своїх попередників на посадах.



Він заявив, що якщо буде забезпечена співпраця між урядом, СБУ та прокуратурою, то явище контрабанди може піти в минуле дуже-дуже швидко.



"Нам потрібно приблизно пару тижнів, аби перезавантажити середній кадровий склад нової митниці. Ми сподіваємося, що приблизно 1 листопада ми запустимо нову митницю і ви зможете побачити і відчути істотні зміни", - пообіцяв прем’єр.

Також прем’єр нагадав, що досі у багатьох сферах на місцях працюють корупціонери.

"Якщо хтось думає, що він добіжить в Київ "порішає", і все буде як по-старому — ви дуже помиляєтесь. Нам потрібно ще пару місяців для того, щоб завершити перезавантаження влади", - підкреслив Гончарук.



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Економічна правда