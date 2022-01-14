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СБУ расследует масштабную атаку хакеров на сайты правительства

Пятница, 14 января 2022, 10:50

Служба безопасности Украины расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие, которая произошла в ночь на 14 января.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло, отмечают в СБУ.

Дословно: "С целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства.

Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время".

Что предшествовало: В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт госуслуг "Дія".

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

Украинская правда

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хакеры СБУ кибербезопасность правительство

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