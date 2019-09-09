Поставки российского угля в Украину в июле выросли в три раза - СМИ

Поставки российского угля в Украину, которые с июня идут только по спецразрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тысяч тонн по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные российской статистики.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, в июле российские компании поставили на территорию Украины 394,8 тысяч тонн угля.

"Это в три раза больше, чем в июне, когда отгрузки стали возможными только по разрешениям правительства РФ. Такой режим был введен в качестве ответа на апрельские ограничения Киева по импорту российских товаров.

Несмотря на рост экспорта месяц к месяцу, относительно июля 2018 года поставки серьезно снизились - на 51,6%. В июне экспорт падал на 85%, а за январь-июль российские угольщики недопоставили1 млн тонн относительно того же периода 2018 года (падение на 15,3%, до 5,2 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Основными российскими экспортерами в июле были "Ресурс" (101,3 тысяч тонн), шахтоуправление "Садкинское" (66 тысяч тонн), "Распадская" (49,82 тысяч тонн).

"Кузбассразрезуголь", являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом 36,3 тысяч тонн. "Сибантрацит" также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тысяч тонн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что после введения правительством РФ торговых ограничений на поставку угля в Украину, объемы импорта сократились до 85,3% за месяц.