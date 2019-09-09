Поставки російського вугілля в Україну у липні зросли утричі - ЗМІ

Поставки російського вугілля в Україну, які з червня йдуть лише за спецдозволами, у липні зросли у три рази, до 400 тисяч тонн у порівнянні з попереднім місяцем на тлі зростання відвантажень великих експортерів.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на дані російської статистики.

За даними Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ, у липні російські компанії поставили на територію України 394,8 тисяч тонн вугілля.

"Це утричі більше, ніж в червні, коли відвантаження стали можливими лише за дозволами уряду РФ. Такий режим був введений в якості відповіді на квітневі обмеження Києва по імпорту російських товарів.

Незважаючи на зростання експорту місяць до місяця, щодо липня 2018 року поставки серйозно знизилися - на 51,6%. У червні експорт падав на 85%, а за січень-липень російські вугільники недопостачали 1 млн тонн щодо того ж періоду 2018 року (падіння на 15,3%, до 5,2 млн тонн)", - йдеться у повідомленні.

Основними російськими експортерами в липні були "Ресурс" (101,3 тисяч тонн), шахтоуправління "Садкінське" (66 тисяч тонн), "Распадська" (49,82 тисяч тонн).

"Кузбасрозрізвугілля", що був одним з найбільших постачальників до введення нових правил експорту, але припинив відвантаження в червні, поставив першу партію обсягом 36,3 тисяч тонн. "Сібантрацит" також відвантажив першу з червня партію обсягом 10,5 тисяч тонн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що після запровадження урядом РФ торговельних обмежень на постачання вугілля до України, обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за місяць.