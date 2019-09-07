Трамп планирует прекратить помощь нелояльным США странам - СМИ

По данным розничных сетей, пользователи меняют смартфоны в среднем один раз в 1,5-2 года. При переходе на телефон другого бренда многие люди часто не знают как быстро и в полном объеме перенести все свои данные со старого устройства на новое. Как это сделать проще всего мы разобрались в данной статье.
30 августа 2019, 15:45 — PROMOTED
Поддельные решения судов, чужие паспорта и "неосторожные" нотариусы — этого в Украине достаточно, чтобы переписать квартиру на другое лицо без ведома владельца, который затем будет безуспешно пытаться обжаловать это в судах. Такое может произойти с кем угодно. (укр)
22 августа 2019, 14:00 — Янина Корниенко
Украинцы ищут альтернативные способы сбережения и накопления денег. Одни инвестируют в недвижимость, вторые — в драгоценные металлы, третьи и вовсе работают на фондовых биржах.
20 августа 2019, 13:00