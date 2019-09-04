ДТЭК не смог купить уголь по цене "Роттердам+"

Компания "ДТЭК" Рината Ахметова не смогла приобрести уголь для своих трех теплоэлектростанций по рыночной цене, установленной по формуле "Роттердам+", так как не получила предложений.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

Отмечается, что 3 и 4 сентября состоялись торги по закупке угля марки "Г" для теплоэлектростанций "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго".

ДТЭК планировал закупить 450 тысяч тонн угля марки "Г" - по 75 тысяч тонн для каждой из ТЭС: Ладижинской, Криворожской, Запорожской, Приднепровской, Бурштынской и Добротворской.

Цена определялась на основе индексов API2 на условиях CIF в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен на 30 августа 2019 года и включала расходы на доставку угля в каждую из ТЭС. На торгах было сформировано ценовое предложение в диапазоне 1 867-1 966 грн/т в зависимости от расположения ТЭС.

"На данный момент предложение угля на глобальных рынках ограничено. Компания использует различные инструменты для поставки в Украину недостаточного для прохождения осенне-зимнего сезона угля.

В частности, мы выбрали наиболее прозрачный инструмент закупки угля на онлайн аукционе с привязкой к импортному индекса, и рассчитываем на приход поставщиков на наши торги, которые будут проходить в несколько сессий до 12 сентября включительно", - заявил гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Сейчас формула "Роттердам +" не действует в Украине и не влияет на конечную стоимость электроэнергии для населения. Эта формула потеряла свой смысл с введением нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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Напомним:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Дмитрию Вовку, который в 2014-2018 годах возглавлял НКРЭКУ, и Владимиру Бутовскому, который в это время был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии, а также 2 сотрудникам ДТЭК.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

20 августа Соломенский суд отказал в аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам+".

21 августа Соломенский суд Киева также отказался арестовать Бутовского.

Экономическая правда