ДТЕК не зміг купити вугілля за ціною "Роттердам+"

Компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова не змогла придбати вугілля для своїх трьох теплоелектростанцій за ринковою ціною, встановленою за формулою "Роттердам+", адже не отримала пропозицій.

Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК Енерго".

Зазначається, що 3 і 4 вересня відбулися торги із закупівлі вугілля марки "Г" для теплоелектростанцій "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Східенерго".

ДТЕК планував закупити 450 тисяч тонн вугілля марки "Г" – по 75 тисяч тонн для кожної з ТЕС: Ладижинської, Криворізької, Запорізької, Придніпровської, Бурштинської та Добротвірської.

Ціна визначалась на основі індексів API2 на умовах CIF в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен на 30 серпня 2019 року і включала витрати на доставку вугілля до кожної з ТЕС. На торгах була сформована цінова пропозиція в діапазоні 1 867-1 966 грн/т в залежності від розташування ТЕС.

"На даний момент пропозиція вугілля на глобальних ринках обмежена. Компанія використовує різні інструменти для поставки в Україну недостатнього для проходження осінньо-зимового сезону вугілля. Зокрема, ми вибрали найбільш прозорий інструмент закупівлі вугілля на онлайн аукціоні з прив'язкою до імпортного індексу, і розраховуємо на прихід постачальників на наші торги, які будуть проходити в кілька сесій до 12 вересня включно", – заявив гендиректор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук. Наразі формула "Роттердам+" не діє в Україні та не впливає на кінцеву вартість електроенергії для населення. Ця формула втратила свій сенс після запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Читайте також: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців Нагадаємо: 8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Дмитру Вовку, який у 2014-2018 роках очолював НКРЕКП, та Володимиру Бутовському, який у цей час був начальником відділу управління енергоринку Нацкомісії, а також двом співробітникам ДТЕК. За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+". Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну". Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень. Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче. НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах. 20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+". Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи. 21 серпня Солом’янський суд Києва також відмовився арештувати Бутовського.

Економічна правда