Кравцов рассказал, сколько может длиться реструктуризация УЗ

Процесс реструктуризации АО "Укрзализныця" может длиться от одного до трех-четырех лет в зависимости от выбранного правительством сценария.

Об этом рассказал журналистам глава УЗ Евгений Кравцов в Европейской бизнес ассоциации 4 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Было поручение по подготовке плана реструктуризации "Укрзализныци". Мы со своей стороны полностью выключились в этот процесс. Мы уже предложили на предыдущих обсуждениях с министром возможный сценарий работы по реструктуризации", - сообщил Кравцов.

И добавил: "В зависимости от того, какая модель (реструктуризации – ред.) будет избрана министерством и правительством, мы ожидаем, что этот процесс будет длиться от одного до трех-четырех лет".

По словам Кравцова, в этом процессе "Укрзализныця" будет полностью ориентироваться на позицию министра инфраструктуры и премьер-министра.

Напомним:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци".

Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.