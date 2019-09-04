Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ

Процес реструктуризації АТ "Укрзалізниця" може тривати від одного до трьох-чотирьох років залежно від обраного урядом сценарію.

Про це розповів журналістам глава УЗ Євген Кравцов у Європейській бізнес асоціації 4 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Було доручення з підготовки плану реструктуризації "Укрзалізниці". Ми зі свого боку повністю включилися в цей процес. Ми вже запропонували на попередніх обговореннях із міністром можливий сценарій роботи з реструктуризації", - повідомив Кравцов.

І додав: "Залежно від того, яка модель (реструктуризації - ред.) буде обрана міністерством і урядом, ми очікуємо, що цей процес буде тривати від одного до трьох-чотирьох років".

За словами Кравцова, у цьому процесі "Укрзалізниця" буде повністю орієнтуватися на позицію міністра інфраструктури і прем'єр-міністра.

Нагадаємо:

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці".

Відповідальними за підготовку плану він призначив прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра інфраструктури Владислава Криклія.