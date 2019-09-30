Запасы газа в хранилищах превысили показатель в 20 миллиардов кубов

Украина с 4 апреля по 28 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 11,552 млрд кубометров - до 20,297 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 28 сентября 2018 года на 25,9%, 28 сентября 2017 года - на 24,4%.

Хранилища газа страны 1-28 сентября пополнились на 2,43 млрд кубометров, что отвечает среднесуточной закачке в 73 млн кубометров, тогда как в августе этот показатель составил 77,5 млн кубометров, в июле – 74,4 млн кубометров/сутки, в июне - 71,9 млн кубометров/сутки, в мае – 62,9 млн кубометров/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 28 сентября этого года пополнились на 63,7 млн кубометров при импорте 67,5 млн кубометров и внутренней добыче 55,2 млн кубометров.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о намерении компании закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планировала с запасами около 20 млрд кубометров, но при текущем уровне закачки они могут превысить 21 млрд кубометров.

Напомним:

Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах в 2,3 раза - до 19,9 миллиардов кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.