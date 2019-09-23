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Запасы газа в подземных хранилищах на четверть превышают показатели предыдущих сезонов

Понедельник, 23 сентября 2019, 12:50

Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах в 2,3 раза - до 19,9 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 21 сентября 2018 года на 26,2%, 21 сентября 2017 года - на 24,7%.

Хранилища страны 1-21 сентября пополнились на 1,6 млрд кубометров, что составляет среднесуточное закачки 77,2 млн кубометров, в августе оно составил 77,5 млн кубометров.

Напомним:

Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона - столько газа в хранилищах не было с 2011 года.

Экономическая правда

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ПХГ газ

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