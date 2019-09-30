Запаси газу в сховищах перевищили показник в 20 мільярдів кубів

Україна з 4 квітня по 28 вересня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 11,552 млрд кубометрів - до 20,297 млрд кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", цей обсяг перевищує показник запасів 28 вересня 2018 року на 25,9%, 28 вересня 2017 року - на 24,4%.

Сховища газу країни 1-28 вересня поповнилися на 2,43 млрд кубометрів, що становить середньодобове закачування 73 млн кубометрів, тоді як у серпні вона становило 77,5 млн кубометрів, у липні - 74,4 млн кубометрів/добу, в червні - 71,9 млн кубометрів/добу, в травні - 62,9 млн кубометрів/добу.

ПСГ України, зокрема, 28 вересня цього року поповнилися на 63,7 млн кубометрів при імпорті 67,5 млн кубометрів і внутрішньому видобутку 55,2 млн кубометрів.

Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про намір компанії закачати додаткові обсяги газу до ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу територією країни після 2019 року.

Ввійти в наступний опалювальний сезон Україна планувала з запасами близько 20 млрд кубометрів, але за поточного рівня закачування вони можуть перевищити 21 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

Україна з 4 квітня по 21 вересня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах у 2,3 рази - до 19,9 мільярдів кубометрів.



"Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд кубів.