Производитель соков Galicia запустил завод по производству пектина

Группа компаний T.B.Fruit запустила завод по производству пектина в Городке Львовской области.

Об этом написал основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский на своей странице в Facebook.

Инвестиции в строительство и запуск завода составили 25 млн евро.

"Мы начали производство пектина. Новый завод, который мы строили два года, запущен. Мощность производства 3 тыс. тонн яблочного пектина в год", - написал Барщовский.

По его словам, в мире сегодня производится 40-45 тыс тонн цитрусового и яблочного пектина.

"Этот "клуб" производителей насчитывает всего семь компаний. И только два из них производят яблочный пектин. T.B.Fruit стал третьим в мире производителем яблочного пектина", - отметил Барщовский.

Напоминаем:

Группа компаний T.B.Fruit была создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского.

Всего T.B.Fruit владеет восемью заводами по производству соковых концентратов соков прямого отжима, фруктовых пюре и замороженных фруктов и овощей в Украине, Молдове, Польше.

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.

В Украине T.B.Fruit производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.

Экономическая правда