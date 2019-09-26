Виробник соків Galicia запустив завод з виробництва пектину

Група компаній T.B.Fruit запустила завод з виробництва пектину в Городку Львівської області.

Про це написав засновник групи T.B.Fruit Тарас Барщовський на своїй сторінці в Facebook.

Інвестиції в будівництво і запуск заводу становили 25 млн євро.

"Ми почали виробництво пектину. Новий завод, який ми будували два роки, запущений. Потужність виробництва 3 тис. тонн яблучного пектину на рік", - написав Барщовський.

За його словами, в світі сьогодні виробляється 40-45 тис тонн цитрусового і яблучного пектину.

"Цей "клуб" виробників налічує всього сім компаній. І тільки два з них виробляють яблучний пектин. T.B.Fruit став третім в світі виробником яблучного пектину", - зазначив Барщовський.

Нагадуємо:

Група компаній T.B.Fruit була створена в липні 2011 року після об'єднання всіх активів бізнесмена Тараса Барщовського.

Загалом T.B.Fruit володіє вісьмома заводами з виробництва сокових концентратів соків прямого віджиму, фруктових пюре і заморожених фруктів і овочів в Україні, Молдові, Польщі.

Загальна потужність переробних заводів T.B.Fruit становить 1,2 млн тонн концентрованого соку на рік.

В Україні T.B.Fruit виробляє соки прямого віджиму під ТМ Galicia.

Економічна правда