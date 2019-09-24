Впервые на заработки: 36% пенсионеров не планируют возвращаться - исследование

Украинцы за 65 лет активны в поиске зарубежного трудоустройства - каждый третий желает проработать за рубежом несколько месяцев, а 36% пенсионеров хотят уехать из страны навсегда.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа по результатам опроса украинцев, которые готовы впервые выехать на заработки.

Отмечается, что 38% украинцев, которые едут на заработки впервые, готовы покинуть страну всего на несколько месяцев. Количество украинцев, которые собираются выехать за границу навсегда, составила более 12%.

Относительно "портретов" соискателей, то украинцу, который рассматривает для себя возможность временной работы за границей, 50 лет.

"Живет он в селе, с женщиной и детьми. Имеет полное среднее или профессионально-техническое образование. Нынешняя зарплата позволяет ему обеспечивать семью только продуктами питания и необходимыми недорогими вещами.

Другому нашему соотечественнику 26 лет, и он всерьез думает о том, чтобы уехать из Украины навсегда. У него есть жена, но детей еще нет - поэтому переехать в другую страну легче. Он живет в одном из областных центров. Диплом о высшем образовании помог получить высокооплачиваемую работу - теперь он может позволить себе приобрести практически все, что хочет", - свидетельствует аналитика OLX Работа.

Что касается пола, мужчин, которые не планируют возвращаться из-за границы, оказалось на 3% больше женщин. Среди тех, кто уедет всего на несколько месяцев, на 5% больше женщин.

Заработная плата, которую ожидают получать за рубежом сосискатели, в 4 из 5 случаев превышает 1000 долларов. 27% респондентов устроит доход от 1000 до 1200 долларов, а 19% хотят больше - от 1200 до 1500 долларов. При этом почти каждый пятый согласится на з/п меньше 1000 долларов.

Преимущественно украинцы не собираются работать по своей специальности, лишь 23% ответили утвердительно на этот вопрос.

"Более того, 39% опрошенных устроит любая работа, профессия их не интересует. Среди сфер занятости, в которых ищут работу, доминирует производство (32%). 21% выбрали вариант "другое", куда входят IT-специалисты, менеджеры, автослесари, в 12% случаев хотят устроиться водителями", - подчеркивают авторы исследования.

70% украинцев опасаются по поводу работы за рубежом и столько же консультировались по этому поводу с друзьями и родственниками, которые уже имели такой опыт работы.

Больше всего респондентов пугает риск невыплаты зарплаты согласно договору (53%) и плохое отношение со стороны работодателя (42%).

При этом женщины склонны переживать из-за несоответствия дохода (57% женщин и 54% мужчин) и психологического дискомфорта, связанного с изменением обстановки и удаленности от родных и близких (42% женщин и 36% мужчин).

Главные критерии при выборе страны для трудоустройства - высокие зарплаты и хорошие условия труда. На втором месте по значимости для украинцев оказалась развита экономика. Чем моложе соискатели, тем важнее для них эти показатели.

Женщины более склонны поехать в определенную страну из-за родственников или знакомых, которые уже там работают - на 7% чаще, чем мужчины, для которых более важна стабильность в стране (25% по сравнению с 19% у женщин).

Экономическая правда