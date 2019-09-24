Вперше на заробітки: 36% пенсіонерів не планують повертатись - дослідження

Українці за 65 років активні у пошуку закордонного працевлаштування - кожен третій бажає пропрацювати за кордоном кілька місяців, а 36% пенсіонерів хочуть виїхати з країни назавжди.

Про це свідчить аналітика OLX Робота за результатами опитування українців, які бажають вперше виїхати на заробітки.

Зазначається, що 38% українців, які їдуть на заробітки вперше, готові залишити країну всього на кілька місяців. Кількість українців, які збираються виїхати за кордон назавжди, склала більше 12%.

Щодо "портретів" шукачів роботи, то українцю, який розглядає для себе можливість тимчасової роботи за кордоном, 50 років.

"Живе він у селі, з жінкою та дітьми. Має повну середню або професійно-технічну освіту. Нинішня зарплата дозволяє йому забезпечувати сім’ю лише продуктами харчування та необхідними недорогими речами.

Іншому нашому співвітчизнику 26 років, і він всерйоз думає про те, щоб виїхати з України назавжди. У нього є дружина, але дітей ще немає – тому переїхати в іншу країну легше. Він живе в одному з обласних центрів. Диплом про повну вищу освіту допоміг отримати високооплачувану роботу – тепер він може дозволити собі придбати практично все, що хоче", - свідчить аналітика OLX Робота.

Що стосується статі, чоловіків, які не планують повертатись із-за кордону, виявилось на 3% більше жінок. Серед тих, хто виїде всього на кілька місяців, на 5% більше жінок.

Заробітна плата, яку очікують отримувати за кордоном пошукачі, в 4 з 5 випадків перевищує 1 тисячу доларів. 27% респондентів влаштує дохід від 1 тисячі до 1200 доларів, а 19% хочуть більше – від 1200 до 1500 доларів. При цьому майже кожен п’ятий погодиться на з/п менше 1 тисячі доларів.

Переважно українці не збираються працювати за своєю спеціальністю, лише 23% відповіли стверджувально на це питання.

"Більш того, 39% опитуваних влаштує будь-яка робота, професія їх не цікавить. Серед сфер зайнятості, в яких шукають роботу, домінує виробництво (32%). 21% обрали варіант "інше", куди входять IT-спеціалісти, менеджери, автослюсарі, в 12% випадків хочуть влаштуватись водіями", - підкреслюють автори дослідження.

70% українців мають побоювання з приводу роботи за кордоном і стільки ж консультувались через це з друзями та родичами, які вже мали такий досвід роботи.

Найбільше респондентів лякає ризик невиплати зарплати згідно з договором (53%) та погане ставлення з боку роботодавця (42%).

При цьому жінки схильні переживати через невідповідність доходу (57% жінок і 54% чоловіків) та психологічного дискомфорту, пов’язаного зі зміною обстановки та віддаленості від рідних та близьких (42% жінок і 36% чоловіків).

Головні критерії при виборі країни для працевлаштування - високі зарплати і хороші умови праці. На другому місці за значимістю для українців виявилася розвинена економіка. Чим молодші пошукачі, тим важливіше для них ці показники.

Жінки більш схильні поїхати в певну країну через родичів або знайомих, які вже там працюють - на 7% частіше, ніж чоловіки, для яких більш важлива стабільність в країні (25% у порівнянні з 19% у жінок).

Економічна правда