В Украине заработала система взвешивания грузовиков в движении

Укравтодор запустил в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении WiM.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог.

"20 сентября 2019 года, Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог и министр инфраструктуры Владислав Криклий, презентовали работу первых 2-х (из 6-ти запланированных) площадок системы взвешивания грузовиков в движении", - говорится в сообщении.

Этот проект предусматривает 6 объектов на подъездах к Киеву.

"Полторы недели назад народные депутаты приняли в стенах ВР законопроект о внедрении габаритно-весового контроля, контроля в движении. Собственно, сегодня мы демонстрируем один из первых объектов пилотного проекта внедрения комплексов взвешивания автомобилей в движении", - сказал Криклий.

Внедрение системы взвешивания грузовиков в движении позволит освободить украинские дороги от транспортных средств, которые не придерживаются установленных ограничений по допустимой массе груза и/или нагрузки на ось и являются одним из главных факторов разрушения дорог.

"Мы внедряем европейские механизмы взвешивания грузовиков в движении, что предполагает круглосуточный мониторинг движения, автоматическую фиксацию ряда нарушений правил дорожного движения, а также получение комплексной информации об интенсивности движения и составе транспортных потоков, необходимой для планирования ремонтно-строительных работ", - сказал Новак.

После завершения пилотного проекта с применением систем взвешивания грузовых автомобилей в движении с помощью системы Weight in motion (WiM) на дорогах Украины будет установлено от 100 до 200 площадок с такими же системами.

"Следующими шагами Укравтодора, которые будут базироваться на приобретенном опыте и полученных от системы WIM данных, разработка программы распространения системы взвешивания в движении на сети автомобильных дорог Украины (ориентировочно 100 – 200 площадок), что поможет сохранить высокие транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, которые были отремонтированы и построены за последние 4 года", - говорится в сообщение.

Отмечается, что в пилотном режиме в Украине будет работать 6 площадок, которые будут функционировать в режиме предварительного отбора транспортных средств для взвешивания.

Экономическая правда