В Україні запрацювала система зважування вантажівок у русі

Укравтодор запустив в тестовому режимі перші два майданчики у рамках реалізації пілотного проекту зважування вантажівок в русі WiM.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства автомобільних доріг.

"20 вересня 2019 року, Славомір Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг та міністр інфраструктури Владислав Криклій, презентували роботу перших 2-х (з 6-ти запланованих) майданчиків системи зважування вантажівок в русі", - йдеться у повідомленні.

Цей проект передбачає 6 об’єктів на під’їздах до Києва.

"Півтора тижні тому народні депутати прийняли у стінах ВР законопроект про впровадження габаритно-вагового контролю, контролю в русі. Власне, сьогодні ми демонструємо один з перших об`єктів пілотного проекту впровадження комплексів зважування автомобілів у русі", - сказав Криклій.

Впровадження системи зважування вантажівок в русі дозволить звільнити українські дороги від транспортних засобів, які не дотримуються встановлених обмежень щодо допустимої маси вантажу та/або навантаження на вісь і є одним із головних чинників руйнування доріг.

"Ми впроваджуємо європейські механізми зважування вантажівок у русі, що передбачає цілодобовий моніторинг руху, автоматичну фіксацію ряду порушень правил дорожнього руху, а також отримання комплексної інформації про інтенсивність руху та склад транспортних потоків, необхідної для планування ремонтно-будівельних робіт", - сказав Новак.

Після завершення пілотного проекту із застосуванням систем зважування вантажних автомобілів у русі за допомогою системи Weight in motion (WiM) на дорогах України буде встановлено від 100 до 200 майданчиків з такими ж системами.

"Наступними кроками Укравтодору, які базуватимуться на набутому досвіді та отриманих від системи WIM даних, буде розроблення програми поширення системи зважування в русі на мережі автомобільних доріг України (орієнтовно 100 – 200 майданчиків), що допоможе зберегти високі транспортно-експлуатаційні характеристики доріг, які були відремонтовані та побудовані за останні 4 роки", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що в пілотному режимі в Україні працюватиме 6 майданчиків, які функціонуватимуть в режимі попереднього відбору транспортних засобів для зважування.

Економічна правда