Абромавичус назначил топ-менеджеров "Укроборонпрома"

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил четырех руководителей ключевых направлений деятельности концерна.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Дословно: "Заместителем генерального директора госконцерна по вопросам трансформаций стал Роман Бондарь. Закупками будет заниматься Надежда Бегун, один из драйверов Prozorro, финансово-экономическим блоком будет руководить Сергей Иванюта, а Олег Яковенко возглавит так называемый проектный офис УОП".

Детали: Роман Бондарь - заместитель генерального директора по вопросам трансформаций, эксперт по развитию лидерства и построения эффективных организаций. Более 15 лет занимается поиском руководителей высшего звена и организационными перестройками крупных украинских и международных компаний.

До назначения в Укроборонпром был управляющим партнером британской компании Odgers Berndtson Ukraine, принимал активное участие в реформе корпоративного управления госсобственности и госслужбы, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта "Борисполь".