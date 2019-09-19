Абромавичус призначив топ-менеджерів "Укроборонпрому"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив чотирьох керівників ключових напрямків діяльності концерну.

Джерело: прес-служба "Укроборонпрому"

Дослівно: "Заступником генерального директора держконцерну з питань трансформацій став Роман Бондар. Закупівлями опікуватиметься Надія Бігун, один з драйверів Prozorro, фінансово-економічним блоком керуватиме Сергій Іванюта, а Олег Яковенко очолить так званий проектний офіс УОП".

Деталі: Роман Бондар – заступник генерального директора з питань трансформацій, експерт з розвитку лідерства та побудови ефективних організацій. Більше 15-ти років займається пошуком керівників вищої ланки і організаційними перебудовами великих українських і міжнародних компаній.

До призначення в Укроборонпром був керуючим партнером британської компанії Odgers Berndtson Ukraine, брав активну участь у реформі корпоративного управління держвласності і держслужби, формував наглядові ради Нафтогазу, Укрзалізниці, Укренерго, Укргідроенерго та аеропорту "Бориспіль".

Надія Бігун – новий директор департаменту закупівель УОП. Бігун працювала у сфері телекомунікаційних послуг, у 2015 році у якості волонтера приєдналася до команди Prozorro в МЕРТ, пізніше стала заступником директор ДП Прозорро.

Впроваджувала систему електронних закупівель, розробляла законодавство, відповідала за створення бренду та просування Prozorro.

Після МЕРТ приєдналася до команди Укрпошти, де централізувала закупівлі на понад мільярд гривень 27 дирекцій держкомпанії, запровадила єдині стандарти закупівель.

До призначення в УОП працювала заступником директора ДП "Медичні закупівлі України" та запускала електронний каталог Prozorro Маркет для держзамовників.

Відзначається, що окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва.

Сергій Іванютка – керуватиме фінансово-економічним блоком концерну, до того працював в українських та міжнародних компаніях-лідерах ринку, а також в НБУ та Укргазвидобуванні.