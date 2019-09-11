Расскрыто схему утилизации опасных отходов, организованную "Укргаздобычи"

Фото: СБУ

Правоохранительные органы пресекли незаконные действия чиновников госпредприятий, в частности АО "Укргаздобычи", и коммерсантов при незаконной утилизации отходов бурения на сумму 15 миллионов гривень.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".

"15 миллионов на схемах утилизации опасных отходов. Именно за эти деньги злоумышленники хотели поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Государственные деньги выделялись, а фактически утилизация отходов бурения не осуществлялась. Их захоронение проводилось на обычном полигоне твердых бытовых отходов", - написал Труба в среду в своем Телеграм-канале.

По его словам, такая утилизация нарушает нормы природоохранного законодательства.

"Среди тех, кто был "в теме" - представители госпредприятия, должностные лица Госэкоинспекции Украины и коммерсанты", - отметил директор Бюро.

По данным Трубы, именно представитель коммерческой структуры оказался организатором противоправной схемы.

Как сообщила пресс-служба ГБР, организатор уже уведомлен о подозрении, планируется также сообщить о подозрении другим фигурантам уголовного производства, в числе которых - представители государственных контролирующих органов.

Во время следственных действий в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов производства изъяты документы и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Незаконная схема завладения средствами госпредприятия, выделенными на утилизацию опасных отходов бурения в особо крупных размерах, действовала в 2017-2019 годах.

По результатам проведенных лабораторных исследований отобранных образцов бурового шлама, отходы бурения относятся к категории чрезвычайно опасных и требующих специальной процедуры захоронения, уточнили в ГБР.

В свою очередь, пресс-центр СБУ сообщил, что противоправный механизм присвоения средств во время утилизации опасных отходов организовали должностные лица АО "Укргаздобычи".

"Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по "согласованию" с менеджментом "Укргаздобычи" и при бездействии должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Из-за действий злоумышленников нанесен ущерб экологии региона", - проинформировали в СБУ.

Следственные действия проводились в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре и Кременчуге.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 сентября в госкомпании "Укргаздобыча", которая входит в группу "Нафтогаза", проводили обыски представители органов Генпрокуратуры, ГБР и СБУ.