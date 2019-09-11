Розкрито схему утилізації небезпечних відходів, організовану "Укргазвидобування"

Фото: СБУ

Правоохоронні органи припинили незаконні дії чиновників держпідприємств, зокрема АТ "Укргазвидобування", і комерсантів на незаконній утилізації відходів буріння на суму 15 мільйонів гривень.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає "Інтерфакс-Україна".

"15 мільйонів на схемах утилізації небезпечних відходів. Саме за ці гроші зловмисники хотіли поставити під загрозу життя і здоров'я людей. Державні гроші виділялися, а фактично утилізація відходів буріння не провадилась. Їх захоронення проводилося на звичайному полігоні твердих побутових відходів", - написав Труба у своєму телеграм-каналі.

За його словами, така утилізація порушує норми природоохоронного законодавства.

"Серед тих, хто був "у темі"- представники держпідприємства, посадові особи Держекоінспекції України та комерсанти", - зазначив директор Бюро.

За даними Труби, саме представник комерційної структури виявився організатором протиправної схеми.

Як повідомила прес-служба ДБР, організатор вже повідомлений про підозру, планується також повідомити про підозру іншим фігурантам кримінальної виробництва, серед яких - представники державних контролюючих органів.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів виробництва вилучено документи та електронні носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Незаконна схема заволодіння коштами держпідприємства, виділеними на утилізацію небезпечних відходів буріння в особливо великих розмірах, діяла у 2017-2019 роках.

За результатами проведених лабораторних досліджень відібраних зразків бурового шламу, відходи буріння відносяться до категорії надзвичайно небезпечних і потребують спеціальної процедури поховання, уточнили в ДБР.

У свою чергу, прес-центр СБУ повідомив, що протиправний механізм привласнення коштів під час утилізації небезпечних відходів організували посадові особи АТ "Укргазвидобування".

"Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за "погодженням" з менеджментом "Укргазвидобування" і при бездіяльності посадових осіб органів Держекоінспекції створили схему одержання неправомірної вигоди. Засоби привласнювали при виконанні договорів по утилізації відходів буріння у Полтавській області. Через дії зловмисників завдано збитків екології регіону", - поінформували в СБУ.

Слідчі дії проводилися в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи в Києві, Полтаві, Дніпрі та Кременчуці.

Кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, 11 вересня в держкомпанії "Укргазвидобування", яка входить в групу "Нафтогазу", проводили обшуки представники органів Генпрокуратури, ДБР і СБУ.