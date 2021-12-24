Бывшему топ-чиновнику "Укргазвыдобування" дали 5 лет тюрьмы

Как Мазепа создает собственную бизнес-группу, что об Украине думают иностранные инвесторы, как из-за президента страна теряет деньги, и когда в Украине появится частный фонд госимущества.
22 декабря 2021, 13:30 — Дмитрий Рясной, Николай Максимчук
Как создавалась "Росукрэнерго", чем Дмитрий Фирташ был выгоден России, зарабатывал ли на поставках газа президент, о дружбе с Сергеем Левочкиным, совместных бизнес-проектах и борьбе за завод с экс-главой ОП Андреем Богданом.
21 декабря 2021, 14:45 — Дмитрий Рясной
Приложения для бедных или для тех, кто привык планировать будущее? ЭП предлагает подборку мобильных приложений, благодаря которым можно контролировать собственные расходы и копить на желанные покупки.(укр)
20 декабря 2021, 09:00 — Всеволод Некрасов