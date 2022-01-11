"Укргазвыдобування" уменьшает добычу газа третий год подряд

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"Укргазвыдобування" в 2021 году сократила валовую добычу природного газа на 3,7% (на 527,3 миллиона кубометров) по сравнению с 2020 годом – до 13,67 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные компании, передает Интерфакс-Украина.

Производство товарного газа за прошлый год сократилось на 3,6% (на 477,7 млн. кубометров) по сравнению с 2020 годом – до 12,93 млрд. кубометров.

Компания, 100% которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", снизила добычу жидких углеводородов на 3,7% (на 23,4 тыс. тонн) по сравнению с прошлым – до 614,5 тыс. тонн.

Напоминаем:

"Укргазвыдобування" в 2020 году сократила добычу товарного газа на 1,3% (на 0,17 млрд кубометров) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд кубометров, валовую добычу – на 5% (на 0,66 млрд. кубометров), до 14,23 млрд. кубометров.

В 2018 году добыча природного газа составляла 15,5 млрд куб. м.