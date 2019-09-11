В "Укргаздобыче" проходят обыски
В госкомпании "Укргаздобыча", которая входит в группу "Нафтогаза", осуществляют обыски органы Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований и Службы безопасности .
Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.
"По состоянию на утро 11 сентября 2019 года в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Как рассказали в "Укргаздобыче", акционерное общество сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию.
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
Напомним:
В апреле в одном из подразделений "Укргазвыдобування" также проходили обыски.
11 сентября полиция также проводит обыски в главном офисе ПриватБанка.
А 4 сентября НАБУ провело обыски в офисе IT-компании SAP.
Также напомним, что "АрселорМиттал Кривой Рог" после визитов СБУ выводит валюту из Украины.
Экономическая правда
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