Ситуация на УЗ угрожает бизнесу — группа "Ковальская"

Непрофессиональная деятельность руководства Укрзализныци тормозит развитие экономики и угрожает бизнесу.

Об этом говорится в заявлении промышленно-строительной группы "Ковальская".

В компании отметили, что с 10 сентября УЗ ввела запрет на отправку любых грузов на Юго-Западной дороге сроком на 3 суток.

"В течение последних 2 месяцев ситуация с промышленными грузами на железной дороге существенно ухудшилась и стала катастрофической.

По состоянию на 9 сентября, 254 из 380 собственных вагонов промышленно-строительной группы "Ковальская" обездвижены на маршрутах следования. Подобные действия монополиста приводят к существенным потерям компании "Ковальская" и угрожают приостановлением производства. Сейчас потребности предприятий группы обеспечены сырьем только на 25-30%.

"Инфраструктурные проблемы на железной дороге возникают не впервые, однако даже после многих попыток бизнеса повлиять на ситуацию - кардинальных изменений не произошло. В 2016 году мы приняли решение приобрести собственный парк вагонов, так как "Укрзализныця" не способна была обеспечить качественные услуги по доставке.

Несмотря на наличие собственных 380 вагонов, мы привлекаем еще дополнительно 600-700 вагонов в месяц. Причина - низкая оборачиваемость вагонов", - заявил гендиректор компании Сергей Пилипенко.

Сообщается, что на участке Каменец-Подольский-Киев (около 450 км) за последние 2-3 года средний оборот вагонов вырос в 4 раза - до 16 суток (при нормативном 3-4 дня).

На участке Коростень-Киев (около 200 км) оборот собственных вагонов компании составляет 6-7 дней (норматив 3 суток).

"При необходимости ПСГ "Ковальская" получать ежедневно 160-170 вагонов сырья (щебень и цемент), за последние 3 дня пришло только 60. Запасов может не хватить на ближайшие 3 дня действия моратория на перевозки", - отмечают в "Ковальской".

"Монополия "Укрзализныци" на тяговый подвижной состав приводит к существенным потерям для бизнеса и экономики. Все строительные грузы практически приостановлены. Большинство производителей или уже остановились, или на грани остановки. Непрофессиональная деятельность руководства монополиста приводит к полному коллапсу строительной отрасли.

Мы призываем акционера УЗ в лице министра инфраструктуры вмешаться в ситуацию и создать надлежащие условия для бизнес-деятельности на железной дороге", - заявил Сергей Пилипенко.

Экономическая правда