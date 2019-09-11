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Ситуація на УЗ загрожує бізнесу — група "Ковальська"

Середа, 11 вересня 2019, 14:35

Непрофесійна діяльність керівництва Укрзалізниці гальмує розвиток економіки та загрожує бізнесу.

Про це йдеться у заяві промислово-будівельної групи "Ковальська".

У компанії зазначили, що із 10 вересня УЗ ввела заборону на відправку будь-яких вантажів на Південно-Західній дорозі терміном на 3 доби.

"Протягом останніх 2 місяців ситуація з промисловими вантажами на залізничній дорозі суттєво погіршилася і стала катастрофічною.

Станом на 9 вересня, 254 із 380 власних вагонів промислово-будівельної групи "Ковальська" знерухомлені на маршрутах слідування. Подібні дії монополіста призводять до суттєвих втрат компанії "Ковальська" та загрожують призупиненням виробництва. Наразі потреби підприємств Групи забезпечені сировиною лише на 25-30%.

 "Інфраструктурні проблеми на залізниці виникають не вперше, проте навіть після багатьох спроб бізнесу вплинути на ситуацію -  кардинальних змін не відбулося. У 2016 році ми прийняли рішення придбати власний парк вагонів, так як "Укрзалізниця" не спроможна була забезпечити якісні послуги з доставки.

Незважаючи на наявність власних 380 вагонів, ми залучаємо ще додатково 600-700 вагонів на місяць. Причина - низька оборотність вагонів" - заявив гендиректор компанії Сергій Пилипенко.

Повідомляється, що на ділянці Кам'янець-Подільський-Київ (біля 450 км) за останні 2-3 роки середній оборот вагонів зріс у 4 рази - до 16 діб (при нормативному 3-4 дні).

На ділянці Коростень-Київ (біля 200 км) оборот власних вагонів компанії складає 6-7 днів (норматив 3 доби). 

"За необхідності ПБГ "Ковальська" отримувати щодня 160-170 вагонів сировини (щебінь і цемент), за останні 3 дні прийшло лише 60. Запасів може не вистачити на найближчі 3 дні дії мораторію на перевезення", - наголошують у "Ковальській".

"Монополія "Укрзалізниці" на тяговий рухомий склад призводить до суттєвих втрат для бізнесу і економіки. Усі будівельні вантажі практично призупинені. Більшість виробників або вже зупинилися, або на межі зупинки. Непрофесійна діяльність керівництва монополіста призводить до повного колапсу будівельної галузі.

Ми закликаємо акціонера УЗ в особі міністра інфраструктури втрутитися у ситуацію та створити належні умови для бізнес-діяльності на залізниці", - заявив Сергій Пилипенко.

Економічна правда

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